Cámaras de tv captan insultos de Mario Salas a Roberto Cereceda y un pasapelotas en derrota de Colo Colo

24Horas.cl Tvn

13.08.2019

Jorge Valdivia no fue el único que vivió momentos de furia durante la derrota de Colo Colo por 1-0 ante O’Higgins, donde fue expulsado por insultar al árbitro Ángelo Hermosilla. Y es que el técnico Mario Salas también mostró su ira en el estadio El Teniente.

En un video publicado por CDF, donde se le hizo un seguimiento al entrenador albo durante el encuentro, se le puede ver enfrentando a los pasapelotas del recinto rancagüino.

"¡Tira la pelota!", "¡Dame hue...!" y "¡Más rápido carajo!", fueron algunos de los gritos del DT.

Pero no sólo los peloteros fueron víctimas de la furia de Salas, sino también Roberto Cereceda, a quien insultó por una falta cometida contra un jugador del "Cacique". "No seas así, huevón. No seas maricón, Roberto", le gritó al lateral.

Cabe recordar que tras la derrota, Colo Colo se ubica segundo en la tabla de posiciones pero a 10 puntos del líder Universidad Católica(39).

El lapidario informe arbitral de Ángelo Hermosilla en contra de Jorge Valdivia Leer más

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: