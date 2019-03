Carlos Heller: "Mientras yo viva, voy a tener la esperanza que la 'U' tenga estadio"

24Horas.cl TVN

Carlos Heller renunció a la presidente de Azul Azul hace unas semanas, generando un "terremoto" en Universidad de Chile, pocos días después de la salida de Frank Kudelka y la polémica posterior llegada de Alfredo Arias.

Y este jueves, el empresario rompió el silencio tras su adiós de la concesionaria y aclaró que no venderá sus acciones, además de insistir que el fallido intento de construir un estadio para los azules fue su gran fracaso en su gestión.

"No voy a vender ninguna acción. No quiero caer en el oportunismo de la gente. No hay venta de acciones baratas. Yo quiero que haya gente que venga a aportar a la 'U', pero no voy a permitir que lucren con la institución. No se vende ninguna acción de la U", señaló en diálogo con Radio Infinita.

Acerca del anhelado recinto para la 'U', Heller sostuvo que "es la gran deuda que siento. Buscamos más de 40 locaciones, vimos proyectos, gastamos una cantidad de plata en estudios, compramos la parte de un sitio en La Pintana. Estábamos muy cerca, pero de repente estábamos muy lejos".

"“Mientras yo viva, voy a tener la esperanza que la U tenga estadio. No es una oferta, no estoy ofertando nada, sólo me interesa que la 'U' cumpla su sueño. No está cerrado el tema, pero es muy difícil”, añadió.

Finalmente, el empresario se refirió a las amenazas que sufrió y que fueron determinantes en su renuncia.

"Creo que era un paso que era necesario dar, porque me estaba haciendo daño a mí y a mi familia. Era el momento de decir basta... Vamos a tomar las acciones legales correspondientes para nunca más ocurra esto en el fútbol. Para quienes trabajan en esto, jugadores, ni que nadie siga sufriendo amenazas".

Vale recordar que el próximo 22 de abril, en el marco de la próxima junta de accionistas, se tomará la determinación de quién reemplazará a Heller en su cargo como timonel de Azul Azul.