Colo Colo anuncia fecha y rival para la Noche Alba 2019

05.12.2018

Siguen los anuncios en Colo Colo. Luego de confirmar la partida de un grupo de jugadores (ver nota), los albos ahora informaron de la fecha y rival para la tradicional Noche Alba que se realizarán a principios de 2019.

A través de un comunicado, Colo Colo informó que la tradicional ceremonia donde se presenta al plantel se realizará el 19 de enero en el Estadio Monumental y el rival en esta oportunidad será Estudiante de La Plata.

"Actualmente Estudiantes marcha en la 15a posición de la Superliga argentina con 17 puntos. El fin de semana recién pasado empato 1-1 con Lanus y ahora visitará a San Lorenzo. Su técnico es Leandro Benítez, exvolante y símbolo del club, miembro del selecto grupo de ganadores de la Copa Libertadores de América", destacan los albos sobre su rival.

César Pinares disparó con todo tras su adiós en Colo Colo

El mediocampista nacional César Pinares lamentó no poder seguir en Colo Colo de cara a la temporada 2019, luego que la gerencia técnica encabezada por Marcelo Espina decidiera no extender el vínculo del jugador.

El volante de 27 años arribó a comienzos de año al Cacique como uno de los refuerzos estrella y cuando el presidente de Blanco y Negro era Aníbal Mosa. Sin embargo, el ex Unión Española nunca logró atesorar un puesto de titular, ya sea con Pablo Guede como con Héctor Tapia.

En la actualidad, el formado en Pedrero está en fase de recuperación de un procedimiento en la zona lumbar al que fue sometido el lunes.

Consultado por si le sorprendió no seguir en la tienda alba, el centrocampista ofensivo declaró en diálogo con La Tercera que “más no que sí. Nunca tuve el respaldo del nuevo directorio, solo Mosa me bancó desde principio a fin”.

“Tengo muchas sensaciones. Y la continuidad que tuve, que fueron cuatro partidos, me llevó a ser llamado a la Selección. No creo que haya estado tan equivocado el técnico de la Selección”, agregó Pinares, quien aseguró que el no tener continuidad en Colo Colo pasó exclusivamente por “decisión técnica”.