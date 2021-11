Colo Colo cita a entrenar de "emergencia" a jugadores sub-18 y sub-21 ante posibles nuevos casos de COVID-19

24Horas.cl Tvn

27.11.2021

Durante horas de esta mañana surgió información señalando que existirían nuevos contagiados de COVID-19 en el plantel de Colo Colo, luego del caso positivo que se dio a conocer el viernes.

La información fue confirmada posteriormente por el propio club a través de un comunicado.

Fue por esta razón que los albos, tras confirmación de 24 Horas, citaron a jugadores de las categorías sub 18 y sub 21 a entrenar de la mano del técnico Eduardo Rubio, en caso de que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana determine contactos estrechos en el plantel profesional del 'Cacique' y estos no puedan estar este domingo ante la Unión Española.



Esta es la programación completa de la penúltima fecha del Campeonato Nacional:





SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

18:00 horas - Cobresal vs. Universidad de Chile - TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT

18:00 horas - Deportes Melipilla vs.Everton - TNT Sports 3, TNT Sports 3 y Estadio TNT

18:00 horas - O'Higgins vs.Deportes Antofagasta - - TNT Sports HD y Estadio TNT





DOMINGO 28 De NOVIEMBRE

12:00 horas - Santiago Wanderers vs.Audax Italiano - TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio TNT

18:00 horas - Universidad Católica vs. Huachipato - TNT Sports 3, TNT Sports 3 HD y Estadio TNT

18:00 horas - Colo Colo vs. Unión Española - TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT

18:00 horas - Curicó Unido vs Palestino - TNT Sports HD y Estadio TNT

18:00 horas - Unión La Calera vs.Deportes La Serena - TNT y Estadio TNT

Equipo libre: Ñublense