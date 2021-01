Colo Colo vs. Everton: horario y dónde ver la nueva "final" de los albos para evitar el descenso

24horas tvn

10.01.2021

Tras la inapelable derrota 3-0 ante Santiago Wanderers, Colo Colo enfrentará a Everton con el claro objetivo de sumar de a tres e intentar seguir avanzando en la tabla para escapar del descenso.

Actualmente, los albos marchan últimos en el Campeonato Nacional con 25 puntos en 26 partidos disputados. Y por delante aún tiene un largo camino por recorrer para intentar escapar del tan temido descenso, pues le restan ocho partidos por jugar entre las fechas que faltan y duelos pendientes.

El elenco viñamarino vive un presente muy distinto al Cacique, pues marcha en la medianía de la tabla (noveno puesto) y suma 36 puntos en 28 partidos jugados.

Programación

Colo Colo vs. Everton

Domingo 10 de enero

18:30 horas

*Transmite CDF Premium y HD

Los rivales que le restan enfrentar Colo Colo:

Vs. Everton (local)

vs. U. de Concepción (visita)

vs. U. de Chile (local)

*vs. Coquimbo Unido (local)

*vs. Unión La Calera (local)

**vs. Deportes Iquique (visita)

**vs. Cobresal (local)

**vs. O'Higgins (visita)

*: Partidos pendientes.

**: Partidos sin programación.

ASÍ SE DEFINIRÁN LOS DESCENSOS EN EL FÚTBOL CHILENO

Finalizado el torneo 2020, serán tres los equipos de la Primera División del fútbol chileno que perderán la categoría. A continuación revisamos cómo se definirán estos descensos.

El peor del campeonato 2020

Uno de los descendidos corresponderá al equipo que finalice en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo.

El peor de la tabla de promedios

Otro de los equipos que perderá la categoría será el equipo que termine en el último puesto de esta tabla que considera los puntos obtenidos en 2019 (valen 60%) y los de 2020 (un 40%).

Un duelo de definición

Finalmente el tercer equipo descendido se definirá luego de un partido de definición entre el penúltimo de la tabla de posiciones y el penúltimo de la tabla de promedios.