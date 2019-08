Colo Colo vs. Unión Española: Sigue aquí online el partido válido por el Campeonato Nacional

24Horas.cl TVN

16.08.2019

Colo Colo y Unión Española se miden este viernes en el Estadio Monumental, en el partido que abrirá los fuegos de la fecha 18 del Campeonato Nacional.

Programación:

Colo Colo vs. Unión Española | Viernes 16 de agosto | 19:30 horas | Transmite CDF Premium, HD y Estadio CDF.

Sigue el partido:

Así se jugará la fecha 18:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: