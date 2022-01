Colo Colo vs. Universidad Católica: Horario y dónde ver la definición de la Supercopa del fútbol chileno

24Horas.cl Tvn

23.01.2022

Este domingo, Universidad Católica y Colo Colo comenzarán la temporada con la disputa de la Supercopa del fútbol Chileno en el estadio Estar Roa de Concepción.

Los Cruzados, vigentes tetracampeones del fútbol chileno, se han coronado en las últimas tres ocasiones de este certamen. Este duelo además tiene sabor de revancha para los albos que quedaron en segundo puesto en el último Campeonato Nacional.

Cabe recordar que la última vez que ambos elencos se enfrentaron,el Cacique se llevó la victoria en un partido no apto para cardiacos, que se definió en los últimos minutos.

Respecto a cómo llegan a esta verdadera final, los dirigidos por Cristian Paulucci llega con dos bajas por COVID-19, además del volante Luciano Aued, quien ha presentado un problema torácico.

Cabe recordar que los de la precordillera no podrán contar tampoco con Juan Leiva, quien se fue expulsado en la última Supercopa frente a Ñublense.

En la vereda del frente, el "Popular" no enfrenta ausencias por lesión. No obstante a ello, por decisión técnica, Gustavo Quinteros no contará con Iván Morales, quien se quedó entrenando en Juan Pinto Durán tras haber sido nominado a la Selección Chilena por Martín Lasarte.

Tampoco estará presente en el cotejo Javier Parraguez, ya que tendría casi todo acordado para partir de Colo Colo al fútbol brasileño.

PROGRAMACIÓN

Domingo 23 de enero

19:00 Deportes Colo Colo vs. Universidad Católica

Transmite TNT Sports y vía online por Estadio TNT Sports