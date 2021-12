Cristián Romero tras triunfo de la U: "Nunca dejé de tener confianza que sacábamos esto adelante"

Agencia Uno

06.12.2021

El entrenador interino de Universidad de Chile, Cristián Romero, no escondió su satisfacción por la entrega y actitud del plantel azul sobre el final del duelo ante Unión La Calera, salvando la categoría en los descuentos, y aseguró que “nunca dejé tener confianza de que sacábamos esto adelante”.



El elenco colegial caía por 2-0 ante los ‘cementeros’ hasta el minuto 84. Cuando parecía que el descenso se consumaba, Ramón Arias (85’ y 90+3’) y Junior Fernandes (90+4’) dieron vuelta la historia y sacaron a los azules de todo peligro.

Tras el pitazo final, el ‘Relojito’ declaró que “hay muchas emociones circulando por mi cabeza. Estoy muy feliz, nunca dejé de confiar ni de tener fe, de tener confianza de que sacábamos esto adelante. Gracias a Dios se dio”.



“Esto quedará en la historia como una de las hazañas más grandes que ha tenido el club. Es como ganar un título, guardando las proporciones. Este recuerdo, al menos yo, me lo llevaré a la tumba. Son tantos años en este club que el sufrimiento fue muy grande de estar viviendo estas cinco fechas con toda la presión que eso significaba por el momento. Fue una explosión de muchas emociones, de alegría, rabia, tristeza”, agregó.



Respecto al accionar de sus dirigidos, Romero señaló que “me siento orgulloso por lo que realizaron los jugadores, porque no era fácil revertir una situación así. Por momentos jugamos mal al fútbol, que era lo que me extrañaba. Le dimos seguridad defensiva al equipo. No nos llegaban con facilidad, y hoy se hizo cuesta arriba cuando quedamos 2 a 0 abajo. Pero seguía confiando”.

“Siempre sentí que sacábamos esto adelante. Sentía que este era el rival que podíamos jugarnos nuestra opción atrás. Nunca pensé que se iba a dar de esa manera. Era un equipo que sale jugando, que te da la posibilidad de quitar arriba, quitar el balón en campo contrario y estar más cerca del arco. Hicimos varios robos de balón ahí en campo de Calera, pero no lográbamos concretar”, añadió.



Para terminar, el DT interino de la ‘U’ dijo que este duelo “quedará en la historia. Era el partido más importante de la ‘U’ en la historia. O uno de los partidos más importantes en la historia y me siento orgulloso de ser parte de esa historia”.