"Deberían preguntarle a él": La pregunta que incomodó a Junior Fernandes en su presentación en la U de Chile

24.09.2021

Este viernes se realizó ante los medios de comunicación la presentación oficial de Junior Fernandes como flamante refuerzo de Universidad de Chile, quien aseguró estar preparado para jugar el Superclásico ante Colo Colo.

"El tema del domingo lo tiene que decidir el entrenador. Yo estoy 100% para el partido, pero tampoco puedo pasar a llevar la decisión del entrenador. Si me toca sumar minutos, yo feliz", manifestó el delantero.

"Estoy sin lesiones, me siento bien. Claro que hay un tiempo de adaptación, pero estoy 100% y puedo jugar si el entrenador lo decide", agregó.

EL PARTIDO ANTE COLO COLO

Respecto a la importancia del Superclásico de este domingo, Fernandes expresó que "son partidos que se juegan de forma distinta. Son tres puntos los que hay que mantener en casa y eso todos lo saben".

"Ellos son buen equipo, vienen jugando bien y son líderes, pero nosotros también tenemos buen equipo", destacó.

¿ALEXIS SÁNCHEZ?

Conocida su amistad con el delantero del Inter de Milán, se le consultó a Junior Fernandes sobre si había hablado con Alexis Sánchez sobre su llegada a la U y de la posibilidad de jugar juntos con los azules.

El delantero reaccionó con algunas risas y gestos al escuchar la pregunta para luego responder: "Conversé con él, siempre conversamos, estaba muy feliz de que haya vuelto".

"Si va a volver, deberían preguntarle a él, no yo, no soy quien para meterme en sus decisiones o lo que él quiere para su futuro", agregó.

Programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE



18:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP-Acero.

21:00 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Cobresal vs. Antofagasta, estadio El Cobre.

15:00 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

17:30 horas, Deportes Melipilla vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Pintana.

20:00 horas, Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.



DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Ñublense vs. Santiago Wanderers, estadio Nelson Oyarzún.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio El Teniente.