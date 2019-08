Delantero de la U se llena de críticas en redes sociales por su actuación ante Antofagasta

24Horas.cl Tvn

10.08.2019

Universidad de Chile no logró sacar ventajas en el primer tiempo del duelo ante Deportes Antofagasta, pero a pesar del buen rendimiento mostrado, Marcos Riquelme llamó negativamente la atención de los hinchas azules.

Los seguidores del equipo “universitarios” criticaron el nivel mostrado por el ex delantero del Bolívar, que no le perdonaron sus constantes fallos de cara al arco rival.

La más clara para el calvo atacante fue al minuto 12, cuando se encontró con un rebote en el área chica y remató fuerte al pórtico de los “Pumas”, pero Paulo Garcés estuvo notable para evitar el gol del jugador de 30 años.

Incluso, Ángelo Henríquez fue citado por los hinchas “estudiantiles”, que no entienden cómo el ex Manchester United no es titular en vez de Riquelme.

“Me cuesta creer que el nivel de Ángelo Henríquez sea más bajo que el de Riquelme”, indicó un seguidor de la U.

Me cuesta creer que el nivel de Ángelo Henríquez sea más bajo que el de Riquelme. — Cristóbal Barrios (@c_barrioss) August 10, 2019

Nunca les deseo que tengan a un Marcos Riquelme en su equipo — Matias Contreras (@Anunkind_) August 10, 2019

Acaba de terminar el 1er tiempo e insisto, Riquelme no es más que Henríquez 💙 — MOHIKANO® (@Mohikano_Rocker) August 10, 2019

Riquelme otro Benegas más 💩💩💩💩💩 — Danny Azul (@danny_azuldelaU) August 10, 2019

Que salga riquelme la herencia que nos dejó arias....que entre henríquez#VamosLaU — Max Walker (@WalkMaximo) August 10, 2019

Cabe destacar que el ariete, quien no ha hecho tantos con la camiseta azul, fue reemplazado sin haber tenido mayor trascendencia en el juego al minuto 65 por Leandro Benegas.