Doctor de la Roja y coronavirus en el fútbol chileno: "Van a haber casos durante la competencia"

Agencia Aton

12.05.2020

El coronavirus ya se instaló en el fútbol chileno, luego que Everton confirmó la semana pasada que un jugador de su plantel arrojó positivo al examen del COVID-19, siendo el primer caso de un contagio en el balompié criollo.

Frente a esto, el médico de la Selección chilena, Fernando Radice, quien sigue de cerca los antecedentes, advirtió de que es esperable que se sumen más casos.

"Los estudios muestran que hay un 3% de posibilidad en pacientes asintomáticos en los test rápidos. El jugador tuvo mucha suerte. Lo más probable es que hayan agarrado al jugador entre el séptimo y catorceavo día de evolución asintomático. Lo agarran un poco después y no sale positiva la PCR, así que fue la tormenta perfecta, reconoció el profesional a El Mercurio de Valparaíso.

El futbolista del conjunto viñamarino está con síntomas como fiebre, y el galeno sostuvo: "Desde el punto de vista epidemiológico es muy bueno, porque permitió aislarlo antes de que contagiara a los demás jugadores, entonces desde el punto de vista de pesquisas y acción médica estuvo muy bien. Para el área médica todos son positivos hasta que se demuestre lo contrario. Por tanto, siempre se toman las medidas de seguridad. Ese contacto por la toma de examen no es suficiente como para decir que fue un contacto estrecho y hay que hacer testeos a todos".

Sobre una posible modificación en el protocolo y en el retorno a los entrenamientos por el caso positivo en Everton, Radice comentó: "Lo que nosotros esperamos es que sí haya casos positivos, los jugadores no son distintos al resto del país o al resto del mundo. Entonces, lo que uno está tratando de conocer con los protocolos no es que no haya contactos, sino que detectarlos precozmente y evitar que se contagien todos".

"No sacamos nada con hacer todas estas cosas si los jugadores se juntan y hacen una fiesta con amigos. Se va todo a las pailas, entonces todo es una cadena muy delicada. Obviamente, nosotros esperamos que hayan casos y van a haber casos durante la competencia también. Y ahí está el tema de qué hacer. Como nadie sabe qué hacer, lo que estamos haciendo es esperar qué pasa en otros lados", completó.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: