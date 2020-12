DT de U. de Concepción sorprendió al renunciar a su puesto y disparó: "No hay honestidad deportiva"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

28.12.2020

El empate sin goles que Universidad de Concepción consiguió ante Everton no les sirvió mucho para escapar de la zona de descenso en la Tabla Ponderada, manteniéndose en el penúltimo lugar, pero pisándole los talones a Universidad de Chile. Pero tras el compromiso vendría una bomba para los penquistas, porque su entrenador, Eduardo Acevedo, anunció su renuncia a la dirección técnica del equipo.

En dialogo con el CDF, el estratega aludió a la inequidad que ha existido en los calendarios de los demás equipos en comparación al suyo: “No hay honestidad deportiva. Han pasado cosas. Tengo la fuerza para pelear, pero fuimos los únicos que jugamos cinco partidos en 18 días, y hay otros que en 16 días jugaron dos partidos".





“Pasan cosas raras, nos hacen viajar dos veces seguidas al norte, en El Salvador jugamos a las 10:30 y nos hacen volver a Concepción para ir a jugar a Iquique de nuevo. Hay cosas que no me gusta verlas en el fútbol", agregó el entrenador uruguayo.



Además, Acedo afirmó que la decisión ya estaba tomada independiente al resultado del encuentro contra los viñamarinos: “No voy a transar mis principios. Aunque hubiera ganado 5-0, igual renunciaba”.



Con un 40% de rendimiento en 26 encuentros disputados, Acevedo deja un equipo que marcha decimotercero en la Tabla General y con un vital partido pensando en la Ponderada en el horizonte, en el que los penquistas visitarán a Universidad de Chile, el domingo a las 19:15.

Tabla de posiciones:

Tabla de coeficiente:

Tabla de goleadores: