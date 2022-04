El difícil presente de la persona que fue chocada por un jugador de Universidad Católica

Germán Sosa detalló que "no puedo ir al baño por mis propios medios y con una licencia médica que durará ocho meses". Respecto al futbolista Yamil Asad acusó que "no me ayudó en nada".

01.04.2022

Casi tres semanas después del accidente vehicular que protagonizó en estado de ebriedad el jugador de Universidad Católica Yamil Asad, rompió el silencio la persona que resultó afectada por el choque: Germán Sosa.

En diálogo con Las Últimas Noticias, detalló lo ocurrido la madrugada del viernes 11 de marzo. "Después de recibir el impacto quedé en shock y, por mis propios medios, me saqué el cinturón de seguridad y salí del auto. Ahí experimenté el dolor más intenso de toda mi vida", relató.

La publicación detalla que Sosa sufrió una perforación de ocho milímetros de su intestino y el trauma abdominal derivó en una peritonitis. Además "fue sometido a tres laparatomias en las que se le abrió el abdomen, y que lo obligaron a estar cuatro días en coma inducido".

"NO TUVO NINGÚN GESTO"

En la misma entrevista con LUN, Sosa acusa que el refuerzo de la UC "no me ayudó en nada, no tuvo ni siquiera la decencia de bajarse de su auto, de preguntarnos cómo estábamos".





"Estoy muy molesto (...) además dijo en una entrevista que todo estaba bien, que no pasaba nada, pero para él no pasará nada. Yo estoy afectado", agregó para luego detallar que "no puedo ir al baño por mis propios medios y con una licencia médica que durará ocho meses a un año".

"Ahora mis ingresos bajarán y en Chile no tengo a ningún familiar, más que amigos", sostiene el joven de 29 años.