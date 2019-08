El increíble autogol de Fernández Vial en la Segunda División

24Horas.cl Tvn

12.08.2019

Fernández Vial continua sin ganar luego de caer 3-1 con Deportes Recoleta en la Segunda División Profesional, donde el primer tanto de los capitalinos se robó todas las miradas.

A los 25 minutos, los defensas y el arquero del “Almirante” quisieron salir jugando desde el fondo, pero ante la presión de los delanteros visitantes, terminaron marcando un curioso autogol.

Un mal pase para el golero Pablo Soto terminó con un deficiente despeje del formado en Colo Colo, que después de un fallido remate de un delantero de Recoleta se le soltó el balón y Cristóbal Parry erró en su despeje.

Finalmente, la pelota terminó ingresando en su propio arco, marcando la apertura de la cuenta. El grosero fallo acabó consolidando el triunfo de Recoleta, que continua en la parte alta de la tabla de posiciones de la tercera categoría del fútbol chileno.

Own goal at Fernandez Vial in Chile's Segunda División pic.twitter.com/SE6wKmDMCn