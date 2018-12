El jugador que Jorge Valdivia pedía que en Colo Colo esté siempre

24Horas.cl TVN

06.12.2018

Finalizado el torneo, Jorge Valdivia realizó un duro análisis de lo sucedido con Colo Colo, apuntando incluso al técnico Héctor Tapia, sosteniendo que "en algunos minutos le faltó tomar mejores decisiones en cuanto a lo futbolístico".

Entre sus declaraciones, realizadas con Fox Sports, llamó la atención el pedido del "Mago" al afirmar que para él Gabriel Suazo debió haber tenido mayor protagonismo, algo que para Héctor Tapia no le dió.

"Para mí, Gabriel Suazo tenía que jugar siempre. También se equivocó con Pajarito Valdés. Sé que le gusta jugar de volante mixto, pero en algún momento hay que ponerlo abierto por la izquierda para que desequilibre con su pase corto", expresó.

Suazo, jugador formado en Colo Colo, sumó un total de 1.287 minutos en cancha, siendo titular en 14 encuentros, principalmente en la primera parte del campeonato.

Al concluir, Valdivia analizó la abrupta salida de Lucas Barrios del club, hecho que se selló a comienzos de esta semana.

"Lucas tendrá sus motivos y sus razones. Varios jugadores éramos muy cercanos a Lucas. Se hablaron algunas cosas, pero en un plano general, el ambiente era bueno. No todos somos amigos, pero somos buenos compañeros. Futbolísticamente, él no se sintió cómodo y no hizo lo que la gente esperaba de él", cerró.