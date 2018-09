El lapidario informe de Carabineros que complica a Colo Colo tras el Superclásico

24Horas.cl Tvn

06.09.2018

El Superclásico continúa provocándole dolores de cabeza a Colo Colo. Y es que además de las ya conocidas sanciones que determinaron Estadio Seguro y la Intendencia Metropolitana por los incidentes provocados por una parte de la hinchada alba durante el encuentro ante Universidad de Chile en el estadio Monumental, ahora se suma el lapidario informe realizado por Carabineros.

El documento, que fue entregado al Tribunal de Disciplina de la ANFP y al cual tuvo acceso La Tercera, develó graves falencias de fiscalización y seguridad de parte de la organización de Blanco y Negro.

Una de las faltas más graves que se estipulan en el informe es el hecho de que en los sectores Arica, donde se ubica la Garra Blanca, y Lautaro, no se utilizaron las paletas detectoras de metales para controlar el ingreso de los fanáticos. Pero no sólo eso, además, si bien se realizó control de identidad a algunos hinchas, no se verificó, por lo tanto se corrió el riesgo de usurpación de identidad. Este fue precisamente el motivo por el cual la Intendencia redujo el aforo para los sectores de Arica y Lautaro, y por lo que se exigió un proceso de enrolamiento de aficionados para dichas localidades.

Además, hubo fallas en el control de los automóviles en la zona de la Garra Blanca. "En este ingreso el personal fiscalizador se pudo percatar de que los guardias de seguridad no efectuaban registro a los vehículos que ingresaban al recinto deportivo", consignaron.

Otro detalle llamativo informado por la fuerza policial fue el hecho de que en el sector de Magallanes, donde se ubicó la barra de Universidad de Chile, se encontraba abierta y sin vigilancia una puerta lateral que daba hacia el estacionamiento.

¿Qué ocurrió con las cámaras de seguridad? Según informó carabineros, "se constató que de las cámaras dispuestas por el organizador se encuentran 42 operativas de 50 que mantiene el recinto, manifestando el operador que desconoce la falla de las ocho restantes. Además, las cámaras de tele vigilancia (sic) presentaron problemas de caída del sistema por un lapso de 10 minutos, justo en el momento en que hinchas de Colo Colo activaban fuegos de artificio".

"Quedó demostrada la falta de rigurosidad en las fiscalizaciones", cerró el documento.