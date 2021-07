El preocupante análisis de la U de Chile: "La situación es más complicada de lo que parecía"

Agencia Aton

Universidad de Chile no solamente vive una crisis deportiva, que se vio refeljada con la sorpresiva eliminación en octavos de final de Copa Chile ante Fernández Vial, sino que también al interior de Azul Azul.



Así , lo dio a conocer uno de sus directores, Roberto Nahum, ex decano de la casa de estudios y quien regresó a la U después de haber estado entre 2007 y 2017.

"Veo que la situación es más complicada de lo que al principio parecía, por ello creo se ha tomado más tiempo para realizar las designaciones pendientes. El grado de deterioro a que se ha llegado en la situación deportiva ha sido bastante complejo, y por ende, no se puede pensar que estas situaciones son consecuencias de un mes de trabajo, sino que de un proceso que se ha venido deteriorando. Los remedios no pueden ser precipitados si queremos que resuelvan el problema", reconoció el abogado en conversación con El Mercurio.



"Es algo que no se resuelve simplemente. Hay que analizar las causas y eso amerita tiempo. No se pueden proponer soluciones precipitadas", añadió.





Además, agregó: "Es complicado desde antes. Se arrastra. Tengo una visión más amplia este último mes. Fui el decano que tomó decisiones en nombre de la universidad desde el comienzo de la concesión y tuvimos una época muy positiva en 3 o 4 administraciones. La primera fue muy exitosa, y después han venido otras que han complejizado el funcionamiento del club. Que en un mes la nueva administración pueda resolver un proceso en que la Universidad de Chile ha venido decayendo como club deportivo… Por eso la nueva administración se ha tomado un tiempo prudente para preparar las propuestas".



Nahu, también, sostuvo: "No hemos tenido reuniones que pudieran enfrentar la situación. Se están preparando proposiciones sobre las cuales el directorio decidirá y se requiere de tiempo para que sean acordes a la situación. Ha habido reuniones, algunas más formales y otras menos formales. Pero de directorio, dos".