El presente de Benjamín Inostroza, el delantero que debutó con 15 años en la U de Sampaoli

05.05.2021

El 12 de septiembre de 2012 quedó grabado en la memoria de Benjamín Inostroza luego de que con solo 15 años tuviera su debut en el profesionalismo con la camiseta del club de sus amores: Universidad de Chile.

En aquel partido ante Santiago Morning, Inostroza ilusionó a los hinchas azules ya que además anotó un gol convirtiéndose en el jugador más joven en debutar y marcar con la camiseta de la U.

¿Qué fue de la joven promesa azul?

Para esta temporada Inostroza fue anunciado como refuerzo de Deportes Iberia, equipo dirigido por el ex Colo Colo Eduardo Lobos.

"El cuerpo técnico me conoció entrenando con el SIFUP y siempre quiso traerme. El 2020 fui goleador de Tercera A y tuve varias ofertas de Segunda División, pero acá los profes me querían en el equipo y no hay mejor lugar que donde un técnico te pida", explicó en diálogo con Las Últimas Noticias.





"Quise venir a Iberia porque es un club de lujo y con un cuerpo técnico multidisciplinario", destacó el delantero que tras dejar la U militó en equipos como Audax Italiano, Deportes La Pintana, Colchagua, Rancagua Sur y Real San Joaquín.

Consultado por el mismo respecto a si quedó algo pendiente con la U, Inostroza respondió: "Soy hincha de la U, pero mi sueño es volver a Primera porque sería una bonita revancha y me sentiría bien conmigo mismo. La lucharé hasta que más pueda y si no resulta veré otras opciones en la vida".