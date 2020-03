El refuerzo de Temuco que no se pudo sumar al equipo por el Coronavirus: "Llegué y me dijeron 'vuelve a tu casa'"

24Horas.cl TVN

16.03.2020

Sebastián López estaba entusiasmado. A sus 34 años volvía a embarcarse en un nuevo desafío luego de ser transferido desde Cobresal a Deportes Temuco de la Primera B, por lo que abordó un avión hacia La Araucanía para sumarse a los trabajos del "Pije". Sin embargo, a su llegada lo enviaron inmediatamente de regreso a su casa. ¿El motivo? Coronavirus.

Y es que el portero argentino viajó en un vuelo en el cual un pasajero dio positivo al examen por COVID-19, por lo que debió someterse a la cuarentena.

El caso es de un hombre de 29 años que viajó desde Santiago hasta Temuco sin haber esperado el resultado de su examen de coronavirus, el cual posteriormente arrojaría positivo. Por ello, según el protocolo, las personas que viajaron con él en el mismo vuelo fueron contactadas por la Seremi de Salud para que se sometieran a la cuarentena correspondiente

Y entre ellos se encontraba López, quien no se enteró hasta su llegada a su nuevo club. "Me aislaron por una cuestión de protocolo y medida de precaución de parte de la institución. Llegué al club y me dijeron 'vuelve a tu casa porque venías en el vuelo en el que hubo un caso de coronavirus'", contó el arquero a El Mercurio.

"Los exámenes no me los han hecho todavía porque no he presentado síntomas ni nada por el estilo. A las personas que estaban más cercanas (al contagiado) las contactaron y aislaron. Afortunadamente yo iba en los asientos de adelante, así que no me comunicaron nada", agregó.

"Gracias a Dios no estoy dentro de los potenciales contagiados. Así que ahora estoy esperando que todo se resuelva con normalidad y que tomemos consciencia de lo que estamos viviendo", concluyó.