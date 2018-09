En Colo Colo lamentan negativa de ANFP para reprogramar partidos cercanos a Copa Libertadores

Agencia Uno

04.09.2018

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, lamentó que la ANFP no modificara la programación de las fechas 22 y 23, ante Antofagasta y Universidad Católica, respectivamente, debido a que Colo Colo en esas fechas deberá disputar los cuartos de final de la Conmebol Libertadores ante Palmeiras de Brasil.

El ex ministro del Deporte se reunió con la dirigencia de la ANFP, tras lo cual no ocultó su desazón por la decisión tomada, argumentando que el cuadro albo está representando al fútbol chileno.

"Hubiésemos esperado una mayor comprensión de la importancia de la instancia en que estamos, pero debemos estar claros que estos están en las bases del torneo, y no resulta posible cambiar por una vía jurídica. Lamentamos el hecho, porque Colo Colo se juega cosas importantes no solo para el club, si no para el fútbol chileno", sostuvo el timonel de ByN

A su vez, no descartó ver la posibilidad de negociar directamente con los clubes dada la negativa de la ANFP.

Por su parte, el gerente deportivo del club, Marcelo Espina, remarcó que “ya hicimos todo por el conducto regular. Ahora fue una charla amena, y lo que sí, se planteó que en un futuro a los equipos que estén jugando copas internacionales en instancias decisivas se les evite programar clásicos".