En la UC piensan en 2019 y ya tienen en la mira a su posible próximo delantero

24Horas.cl TVN

15.11.2018

El Campeonato Nacional se encuentra en su fase final, y Universidad Católica se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones y, por ende, con la primera opción de ganar el título.

Y pase lo que pase en estas últimas dos fechas, los cruzados ya tienen prácticamente asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2019, por lo que ya empiezan a pensar en refuerzos.

Bajo ese panorama aparece el nombre del delantero argentino Marcos Riquelme, quien actualmente tiene un gran presente en el Bolívar y que tuvo un gran rendimiento en el fútbol chileno cuando vistió las camisetas de Audax Italiano y Palestino.

"He leído y escuchado que mi nombre suena allá una vez más. En su momento, cuando sonó también mi nombre en Católica me habia puesto contento y esperaba una posible llegada... Obviamente uno quiere llegar a jugar a un equipo grande. Hoy en día, si tuviese la posibilidad de volver, me gustaría en un grande. Que Católica se fije en mí es algo muy lindo", señaló en conversación con Bío-Bío.

Señalar que Riquelme arribó a Bolivia de la mano de Beñat San José, actual DT de la UC, por lo que existe un importante nexo entre ambos que podría resultar siendo determinante para una posible llegada a San Carlos de Apoquindo.