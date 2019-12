Everton anuncia que llegó a un acuerdo con Johnny Herrera para su regreso

El elenco de Viña del Mar sostuvo en redes sociales que "solo faltan detalles" para oficializar la vuelta del ex capitán de Universidad de Chile.

Agencia Uno

12.12.2019

El retorno del experimentado arquero Johnny Herrera a Everton de Viña del Mar está a un paso de concretarse, luego que la tienda ‘oro y cielo’ anunciara este jueves un acuerdo con el ex capitán de Universidad de Chile.

En sus redes sociales, el elenco ‘ruletero’ informó: "¡Atención hinchas Oro y Cielo! Estamos muy contentos de informarles que hemos llegado a un acuerdo para que un campeón regrese a casa”.

¡Atención hinchas Oro y Cielo! Estamos muy contentos de informarles que hemos llegado a un acuerdo para que un campeón regrese a casa. Solo faltan detalles para oficializar el regreso de Johnny Herrera a Viña del Mar 🧤#VamosEverton💙💛💙 pic.twitter.com/gtx0Nt7FVC — Everton de Viña (@evertonsadp) December 12, 2019

"Solo faltan detalles para oficializar el regreso de Johnny Herrera a Viña del Mar”, agregó.

De esta forma, el golero de 38 años está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo evertoniano y vivir su segundo período en el club. El oriundo de Angol defendió al cuadro de la Región de Valparaíso del 2007 al 2008 y con el que ganó el Torneo de Apertura 2008.

Solo falta la firma de Herrera, ya que el argentino Cristian Campestrini anunció a través de su Instagram que no seguiría en el plantel evertoniano para la temporada 2020.

“Hoy 12 de diciembre, a menos de 6 días de haber llegado a Argentina a reencontrarme con mis hijos, quiero agradecerles a los aficionados de Everton y a todas las personas que me han demostrado su apoyo y cariño este año, y comunicarles con todo el dolor del mundo que la Institución me acaban de comunicar por WhatsApp que he sido desvinculado”, indicó.

“Un profundo dolor, no solo por la forma en que fui avisado, sino por cómo me jugaron por detrás”, añadió.