Falcón le respondió a Caslezy: "a mis compañeros no los noté nunca preocupados"

Agencia Aton

28.05.2022

Maximiliano Falcón le respondió a Carlos Caszely. El "rey del metro cuadrado" generó cierta polémica tras la caída de Colo Colo ante River Plate, comentando en una entrevista que los jugadores estaban desconcentrados debido a la presencia de sus familias en el hotel de concentración.



El ex goleador albo incluso que dicha desconcentración se mostró a minutos del partido cuando "un jugador estaba preocupado por su señora porque estaba muy cerca de la Garra Blanca", lo que para Caszely abría afectado negativamente su rendimiento ante el cuadro "millonario".

Así se jugará la tercera fase de la Copa Chile 2022 Leer más

Ante esto, Maximiliano Falcón dio a conocer su opinión de esta situación, restándole importancia a los dichos del "chino": "Mi familia se quedó. La verdad a mis compañeros no los noté nunca preocupados, se organizó bastante bien el viaje y para mí no influyó. Hablé normal como hablo con mi señora cuando me voy, mensajes, llamadas para ver a mi hijo y demás y creo que de parte de los demás habrá sido lo mismo, alguna llamada, pero no creo que haya influido en el resultado, es algo que obviamente puede ser un tema para hablar, pero porque perdimos y 4-0", explicó Falcón en conversación con TNT Sports.



"Siempre capaz se abulta más el comentario, o en este caso lo que dijo (Carlos) Caszely, yo no comparto la opinión de él, pero obviamente cada uno tiene su opinión y yo creo que el resultado no pasó por eso" agregó el defensor Uruguayo.



Colo Colo quedó eliminado de Copa Libertadores tras caer por 4-3 ante Fortaleza y ahora se enfoca en la Copa Sudamericana, dónde enfrentará a Internacional de Porto Alegre.