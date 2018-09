Frank Kudelka: "Hubo hechos más severos y no se actúa de la misma manera"

24Horas.cl TVN

06.09.2018

En la previa del partido que disputará Universidad de Chile ante Palestino por Copa Chile (ver programación), el técnico de los azules Frank Kudelka se refirió al castigo de dos fechas que recibió tras el informe del árbitro Julio Bascuñan en el Superclásico.

El DT trasandino calificó la sanción como "injusta", afirmando que no insultó a los árbitros. “Muchos me dicen te están marcando el territorio pero no quiero creer eso. No insulté. Si tuve gestos. En conferencia hablé y quizás eso no le gusto al árbitro", afirmó.

Kudelka, en conferencia de prensa, agregó: "Mi pregunta es ante tanto escrito, si la misma severidad con que se me informó a mí, más allá que no fue así, pero hubo hechos más severos, gruesos, acciones graves y no se actúa de la misma manera".

El DT de los azules ejemplificó que "lo de las bengalas fue un hecho grave. Si esa bengala tocaba a una persona de cualquier camiseta era algo grave. Gracias a Dios no pasó nada”.

PROGRAMACIÓN

Universidad de Chile vs. Palestino - IDA

Sábado 8 de septiembre

17:30 horas

Transmite CDF Premium

Audax Italiano vs. Barnechea

Sábado 8 de septiembre

20:00 horas

Transmite CDF Premium