"Frenó todo por la U": El técnico que esperó a los azules pero que nunca estuvo en los planes

24horas tvn

18.03.2022

Posterior a la dolorosa derrota que sufrió Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo, comenzaron a surgir rumores de la salida del técnico Santiago Escobar. Incluso aparecieron nombres como posibles reemplazantes, entre ellos Pablo "Vitamina" Sánchez.





El técnico argentino en ese momento estaba muy cerca de acordar su llegada a Deportes La Serena en reemplazo de Ivo Basay, sin embargo detuvo las negociaciones luego de que "un representante chileno le dijera al DT que frenara su negociación" por lo que ocurría en el club azul.

Según detalla el periodista de 24Horas, Rodrigo Arellano, "Vitamina" Sánchez "frenó todo por la U" sin embargo el técnico nunca estuvo en los planes de la dirigencia de Azul Azul y Deportes La Serena finalmente lo descartó.

Hablemos un poco de fútbol chileno ✍🏻Pablo “Vitamina” Sánchez estaba a un paso de #LaSerena y frenó todo por #LaU. Sin embargo, esa opción no estaba activa. Los granates los desecharon y los azules no lo tenían #ReporteArellano — Rodrigo Arellano V. (@RodrigoQta) March 18, 2022

Programación séptima fecha del Campeonato Nacional:



Jueves 17 de marzo:

20:30 – U. de Chile 1-1 Curicó Unido, estadio Santa Laura.

Sábado 19 de marzo:

18:00 – O'Higgins vs. U. Católica, estadio El Teniente.

20:30 Cobresal vs. Coquimbo Unido, estadio El Cobre.



Domingo 20 de marzo:

12:00 – Huachipato vs. D. La Serena, estadio CAP Acero.

17:30 Palestino vs. Colo Colo, estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 – Everton vs. Audax Italiano, estadio Sausalito.



Lunes 21 de marzo:

18:00 – D. Antofagasta vs. U. La Calera, estadio Calvo y Bascuñán.

20:30 U. Española vs. Ñublense, estadio Santa Laura.