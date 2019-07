Gary Medel y su retorno a la UC: "Yo creo que voy a volver en un par de años"

24Horas.cl Tvn

10.07.2019

Tras finalizar su participación en la Copa América con la Selección Chilena, Gary Medel aprovechó el inicio de sus vacaciones para asistir al encuentro entre Universidad Católica y Deportes La Serena, donde el elenco de la precordillera clasificó en penales a octavos de final de la Copa Chile.

En ese contexto, el capitán de la Roja brindó una entrevista al sitio web de Cruzados, donde reconoció su deseo de volver a la UC en pocos años más.

"Obviamente espero volver algún día... bueno, no espero, yo creo que voy a volver en un par de años, dos años puede ser, y ojalá puedan recibirme con ese cariño que me dan en el día a día. Muy feliz así que espero que me apoyen y sigan viendo mi carrera", señaló.

Gary Medel asistió a duelo entre la UC y Deportes La Serena El "Pitbull" aprovechó sus vacaciones para ir a San Carlos de Apoquindo al duelo por Copa Chile.









Además, el jugador del Besiktas de Turquía se refirió al desempeño de la Selección Chilena en el certamen continental.

"Es un logro grande llegar hasta las semifinales, pero el objetivo de nosotros obviamente no era quedar cuartos. Nuestro objetivo era ir por el campeonato pero era algo muy difícil, casi ninguna selección ha logrado un tricampeonato y nosotros llegamos con ese objetivo pero no se logró. Hay que seguir, la vida continúa y ahora empezar las vacaciones, relajarse, estar con la familia, disfrutarlos y lo que viene que sea lo mejor", sostuvo.