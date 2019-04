Gonzalo Jara y su paso por Universidad de Chile: "El club no estaba como años atrás"

24Horas.cl TVN

11.04.2019

"Me reencontré como futbolista". Con esta frase de Gonzalo Jara, el diario El Día de Argentina tituló la entrevista al defensa chileno que hoy milita en Estudiantes de La Plata.

En la publicación, el zaguero de 33 años analiza lo que ha sido su carrera, recordando su regreso al fútbol chileno. "En Alemania me costó adaptarme, mis hijos se volvieron y al año regresé yo. Volví a Chile para jugar en la U", comenzó diciendo.

"Aunque salimos campeones el primer año no fue un buen paso. El club no estaba como años atrás, tuvimos muchos entrenadores en pocos años y en lo personal me costó, soy muy autocrítico", afirmó.

Consultado sobre si, a partir de su rendimiento en Estudiantes, se ilusiona con jugar la próxima Copa América, Jara respondió: "Me ilusionaba con volver y volví después de un tiempo. Hay un recambio como en Argentina, pero tengo mucho para dar. El fútbol argentino está muy presente en Chile y por eso estoy agradecido a Estudiantes".

EL EPISODIO CON CAVANI

En la entrevista, Gonzalo Jara recordó lo sucedido con el delantero uruguayo Edinson Cavani durante la Copa América 2015, asegurando que tras el incidente no habló del tema con el goleador charrúa.

"Por Eliminatorias volvimos a enfrentarnos y no pasó nada. Nos dimos la mano, cantamos el himno y siguió todo normal", sostuvo.

¿Por qué pasó? "Son picardías como hay tantas. En algunos partidos te pisan, te meten un codazo, te chocan. Me salió eso", respondió.

"En los partidos pasan muchas cosas, a veces te dicen insultos feos y dolorosos de lo que hice yo. Y queda todo ahí", agregó, concluyendo: "Ahora falta que los uruguayos empiecen a protestar (risas)".