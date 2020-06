Gustavo Biscayzacú y mala racha de la 'U' en el Monumental: "Ojalá que pasen 20 años más"

24Horas.cl TVN

19.06.2020

Gustavo Biscayzacú tuvo un buen paso por Colo Colo a mediados de la década del 2000, donde fue parte del título que ganaron los albos en 2007. Y en su identificación con el 'Cacique', el ex delantero recordó la larga racha que tienen los albos sobre Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

En conversación con Cooperativa, el 'Grillito' le lanzó un dardo a los azules, luego de referirse al incidente ocurrido durante un Superclásico, donde un barrista de la 'U' amedrentó en pleno partido a Pedro Morales.

"En el momento del partido no me di cuenta. Después en mi casa viendo los resúmenes lo veo y me sorprendió bastante. Pero es difícil que en un clásico no puedas ganar de visitante, ahora van 19 años. Por la gente de Colo Colo, ojalá que pasen 20 años más", dijo el uruguayo.

Acerca del triunfo colocolino sobre los azules en el Clausura de 2007, donde fue clave al anotar un gol, recordó que "fue muy bueno porque obviamente eliminar al clásico rival en semifinales tiene un gusto especial, es diferente a eliminar a cualquier equipo. Clásicos son clásicos, te marcan y quedan en la historia".

"Los clásicos te marcan para bien o para mal y la gente eso no lo olvida. Por suerte tuvimos la chance con Colo Colo de ganar prácticamente todos los clásicos que jugamos y de dejarlos eliminados en esa etapa. Eran partidos espectaculares, el clima en la semana previa era increíble", añadió.

Pero no toda su estadía en los albos fue feliz. Y es que Biscayzacú fue parte del plantel que perdió la final contra Everton en 2008, donde el 'Cacique' tenía el título prácticamente en el bolsillo tras ganar 2-0 en la ida.

"Fue uno de los momentos más duros que tuve en mi carrera por la forma en la que perdimos esa final, y aparte uno la siente diferente al no haber podido jugar tanto tiempo. Fue un golpe doble para mí por no jugar y por perderla", sostuvo.

Al cerrar su recuerdo con Colo Colo, el actual DT de Racing Club de Montevideo reveló su intención de dirigir a los albos, pero cuando ya tenga más experiencia.

"No te voy a decir que no, sería un cínico si te dijera que no me gustaría en algún momento llegar a Colo Colo, pero para llegar a un equipo grande hay que armar una base antes. Entre más experiencias previas uno tenga, creo que eso te va a ayudar a cometer menos errores", concluyó.

