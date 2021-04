Quinteros autocrítico tras triunfo en el Superclásico: “Nos falta aprender a defender el resultado con el balón”

“Hoy no jugamos como los partidos anteriores, los clásicos son distintos, se juegan diferente. Fue trabado en el medio, mucho foul, cortado y no hubo fluidez. Lo importante es que ganamos y nos posicionamos bien en la tabla”, sostuvo.

Agencia Aton

25.04.2021

Tras la victoria de Colo Colo por sobre la Universidad de Chile, con solitario gol de Leonardo Gil, el técnico del Cacique, Gustavo Quinteros, tuvo buenos comentarios para sus dirigidos y el análisis del partido.



“La verdad es que el primer tiempo nos costó el partido. Los dejamos jugar con mucha libertad, y estábamos un poco metidos atrás y en el segundo salimos un poco más, tuvimos un poco más la pelota y creo que tuvimos 15 o 20 minutos buenos donde sale el gol”, comentó en TNT Sports después del partido.



En ese sentido, fue autocrítica respecto a los puntos bajos del albo en el encuentro. “Creo que nos falta defender el resultado con la pelota. Nos cuesta mantener la posesión del balón cuando vamos ganando. Somos un equipo que trabaja dos sistemas de juego. Estamos tratando de armar algo capaz de pelear los primeros lugares”, indicó.



“Hoy no jugamos como los partidos anteriores, los clásicos son distintos, se juegan diferente. Fue trabado en el medio, mucho foul, cortado y no hubo fluidez. Lo importante es que ganamos y nos posicionamos bien en la tabla”, sostuvo.



Por otro lado, respecto al equipo que se está armando, el transandino se siente conforme con cómo está el plantel. Además, está a la espera de la llegada de Emiliano Amor y confía en contratar un nuevo jugador a mitad de temporada para reemplazar a uno de los históricos que se fue.



“Estoy muy contento y conforme con todos. Tenemos convocados a 4 o 5 chicos menores de 20. Estamos formando un equipo no solo para esta temporada sino para lo que viene. Estamos dando minutos y están jugando y estamos armando algo que ojalá nos dé la posibilidad de estar arriba y seguir trabajando con tranquilidad y sin presiones”, señaló.



“(A Emiliano Amor) le quedan todavía días del ciclo de cuarentena, el siguiente lunes va a estar, lo importante es que si nos mantenemos arriba en el resultado y los chicos responden como lo hacen, con el plantel completo tendremos más variantes y posibilidades”, expresó.



Respecto a la utilidad del argentino en el esquema del cuadro albo, Quinteros afirmó: “Hoy nos vuelven a cabecear en el área, lo tuvimos contra Católica y Cobresal, estamos tratando de incorporar un jugador en defensa con buen juego aéreo, que ayude en ese sentido. Se viene Amor y si está en condiciones y si lo vemos mejor de los que están jugando, tiene posibilidades”.



“El plantel está cerrado. Ahora que está cerca la finalización de la primera parte. Cuando se abra de nuevo el libro de pases traer un delantero para el resto de la temporada para reemplazar a Esteban (Paredes)”, concluyó.