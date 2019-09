Gustavo Quinteros tras informe arbitral: "Lo digo públicamente, mintieron"

Agencia Uno

12.09.2019

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, lanzó sus dardos este jueves contra el árbitro César Deischler luego de conocer el informe del juez por su expulsión en el partido por los cuartos de final de la Copa Chile ante Unión La Calera.



El colegiado del duelo jugado el pasado fin de semana en el ‘Nicolás Chahuán’ le mostró la roja al estratega cruzado por “lenguaje grosero y ofensivo”, luego que el trasandino le dijera “no tienen pantalones, cobardes, son un desastre”.

LA RESPUESTA DE QUINTEROS

Frente a esto, Quinteros sacó la voz en la presente jornada y se fue con todo. “Yo creo que todo el mundo escuchó lo que yo le dije, con todo respeto, en un momento que veía que un jugador estaba fracturado, porque yo me di cuenta del primer momento. Y después la expulsión mía, que no entiendo por qué, porque ningún momento le falté el respeto y eso de los pantalones es mentira. Lo digo públicamente, mintieron”, expresó.



“Esas no son palabras mías. Si hubiesen puesto en el informe ‘no tienen huevos’, puede ser que sea mío, porque eso lo digo. ¿Pero pantalones? No, es mentira. Hay que también hacerlo público, los árbitros mienten. Están mintiendo en el informe contra lo que pasó conmigo”, agregó.

En tanto, el ex seleccionador de Bolivia y Ecuador reveló que Edson Puch , José Pedro Fuenzalida y César Pinares están en duda para el partido del domingo con O’Higgins, en San Carlos de Apoquindo por la 21ª fecha del Campeonato Nacional.



“Esperamos que el ‘Chapa’ se recupere, ojalá, porque no está a lo mejor Puch, no está Jeisson (Vargas), si no está el ‘Chapa’ vamos a tener una complicación”, expresó.



Eso sí, Quinteros señaló que “volvió Munder, que podría ser, lo hemos usado otras veces y ha respondido. Yo digo que bueno, a veces tenemos mala racha por las lesiones, muchas por traumatismos ahora, lamentablemente. Pero también cuando faltan jugadores importantes a uno lo pone con duda, lo pone mal, pero también le da la posibilidad a otros jugadores que jueguen, que se muestren“.



La UC es el líder exclusivo del torneo nacional con 46 puntos, con una ventaja de 13 puntos sobre su más cercano perseguidor, Colo Colo.

