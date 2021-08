Hasta 50 partidos de sanción: El duro castigo que podría recibir Francisco Arancibia tras ser acusado de golpear a un juez asistente

Agencia Aton

17.08.2021

Una nueva polémica surgió en el fútbol chileno. Resulta que sobre el final del partido en el que Deportes Antofagasta derrotó por 2-1 a O'Higgins, el jugador de los rancagüinos Francisco Arancibia fue expulsado por el juez Benjamín Saravia.



Y este martes la ANFP dio a conocer el informe arbitral del juez, quien fue durísimo con el futbolista de los celestes y hasta lo acusó de propinarle un "golpe de puño" al asistente.





En el informe se expone que Arancibia fue expulsado por "conducta violenta (luego de una falta sancionada a favor del equipo rival, el Sr. Arancibia encara al árbitro asistente número 2 diciendo textual: '¿qué estás cobrando concha de tu madre?' y propinándole un golpe de puño a la altura del abdomen, minuto 90+8)".



De esta manera, el jugador de O'Higgins podría recibir una sanción de hasta 50 fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Sin embargo, el propio futbolista salió a defenderse ante esta situación y desmintió al réferi del cotejo ante los pumas.





"Para nada lo agredí. Estuve muy lejos de hacer eso, jamás lo he hecho en mi vida, jamás lo voy a hacer, no soy un jugador de golpear a un juez. Es algo que tendría que ser muy estúpido de pegarle un puñetazo, yo lo único que trate de hacer porque él no me miraba y se tiraba para atrás fue decirle 'hey, péscame, mírame'", reconoció Arancibia en diálogo con radio Agricultura.



"Se ve en el video que yo al ver la roja me veo sorprendido porque no lo esperaba, en ningún momento mi intención fue agredir al juez, lejísimos de eso, jamás lo haría. Tengo todo el apoyo de O'Higgins, tenemos la audencia, como te repito es una lástima todo esto, lo que se está hablando porque no es así, yo doy mi palabra que no es así", añadió.





Por lo mismo, el delantero sostuvo: "Es lamentable lo del árbitro que se sintió así y obviamente que pido mil disculpas si es necesario porque no fue mi intención agredirlo, no estuve ni cerca de pegarle, fue solamente decirle 'mírame, péscame' porque ya era la última jugada del partido, había sido foul, obviamente me calenté y le reclamé, pero jamás mi intención fue golpearlo".



Por último, agregó: "No sé lo que habrá pensado él, pero es lamentable que se digan muchas cosas. La verdad que no soy así. Yo solamente lo muevo un poquito con la mano abierta".