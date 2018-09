Hincha chileno es candidato a ganar premio de la FIFA

24Horas.cl TVN

03.09.2018

Sorpresa total generó en el momento que apareció el nombre de un chileno durante la ceremonia de los premios The Best otorgados por FIFA. Eso sí no se trataba de Alexis Sánchez, Arturo Vidal u otra figura de la Roja, sino que la de un especial hincha.

¿Quién es? Sebastián Carrera, el hincha de Deportes Puerto Montt que se hizo conocido en redes sociales luego de protagonizar una imagen en la que aparecía solo en una grada apoyando a su equipo como visitante ante Coquimbo Unido.

FIFA lo destacó como los finalistas al Premio de la Afición 2018 junto a los hinchas de Perú y las aficiones de Japón y Senegal.

"Es un viaje largo, extenuante, pero lo más importante es apoyar al equipo", comentó en ese momento Carrera, cuando fue captado solo en la gradería del estadio donde su equipo enfrentaba a Coquimbo Unido.