"Hueones pencas": La reacción de Marcelo Ríos tras polémica por récord de Esteban Paredes

El ex número uno del mundo, en su estilo, se manifestó en Instagram tras conocer la decisión de la ANFP.

Agencia Aton

25.06.2020

"Estoy tranquilo, ya que para mí el récord está listo. El récord fue en cancha".



Con esas declaraciones a Dale Albo, Esteban Paredes le restó total importancia a la polémica desatada después de que la ANFP confirmara que al capitán y goleador de Colo Colo se le descontó un un gol ante Cobresal en 2011, tras decretarse un triunfo a los mineros por secretaría por una mala inscripción del Cacique, por lo que el "Tanque" no es el solitario artillero histórico del fútbol chileno, sino que comparte el sitial con Francisco "Chamaco" Valdés con 215 anotaciones.



Pero si bien el propio referente del conjunto de Macul no se mostró preocupado por el tema, la polémica sigue latente y hasta el ex tenista Marcelo Ríos se sumó.



En una publicación de ESPN, el "Chino", siempre fiel a su estilo, publicó el mensaje: "2011, hueones pencas, 9 años después que vergüenza el fútbol (sic)".





Con esto, el otrora número uno del mundo confirmó que en el último tiempo sigue muy pendiente de la contingencia de Chile, a pesar de estar radicado en Estados Unidos, y también en el fútbol, pues hace días atrás defendió a Arturo Vidal de las críticas.