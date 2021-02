Increíble: O'Higgins le empata a Colo Colo en el último minuto y lo manda a jugar el partido por no descender

24Horas.cl Tvn

14.02.2021

Colo Colo dejó escapar un partido increíble y deberá jugar el partido por la permanencia luego que O'Higgins le empatara de penal en el último minuto de partido.

El duelo terminó 1-1, luego que César Fuentes abriera la cuenta iniciando el segundo tiempo y Tomás Alarcón, con un penal en los descuentos, puso el marcador definitivo.

Ahora, el "Cacique" deberá definir su permanencia en la Primera División ante la Universidad de Concepción.

El empate dejó a los albos en la decimosexta posición con 39 puntos, los mismos que Deportes La Serena pero con peor diferencia de goles. El choque ante el Campanil, quizás uno de los más importantes en la historia del club de Macul, se disputará el miércoles.



En tanto, Deportes Iquique y Coquimbo Unido descendieron a Primera B como colistas de la ponderada y la tabla 2020 respectivamente. Por su parte, O'Higgins concluyó el torneo noveno con 43 puntos y quedó fuera de la Copa Sudamericana. Castigo para un elenco de la Sexta Región que se desinfló en las últimas jornadas



Respecto al partido, fue un primer tiempo sin situaciones importantes. La chance más clara la tuvo el Capo de Provincia a los 15' con un remate violento de Facundo Castro, mientras que los albos también avisaron con una buena jugada de Pablo Solari a los 32' que Iván Morales no consiguió definir.



Hubo poco más en una fracción inicial escueta, donde ninguno de los dos equipos salió a arriesgar mucho. Sin embargo, el elenco rancagüino llegaría con uno menos al complemento debido a la expulsión de Marcelo Larrondo.



El ariete recibió la primera amarilla por un codazo a Maximiliano Falcón a los 19' y la segunda por un pisotón a César Fuentes a los 41'. Pese a los reclamos, Roberto Tobar no vaciló en mostrarle la roja.



Tras el descanso, Gustavo Quinteros metió a Marcos Bolados por un intrascendente Leonardo Valencia. Y el ex Antofagasta fue la solución. En la primera jugada de la segunda parte, el atacante se proyectó por derecha y metió un centro mal rechazado por la zaga local. En el rebote, César Fuentes metió un misil que desató la fiesta de Colo Colo.



El gol descolocó a O'Higgins y la visita parecía poner el 2-0 a través del mismo Bolados a los 47', pero el VAR acusó que Iván Morales, autor de la asistencia, estaba adelantado.



Sin embargo, el lapso de buen fútbol le duró cinco minutos a los de Pedrero, que empezaron a compartir el balón con un cuadro rancagüino que no bajó los brazos pese al hombre menos. Y esa desventaja solo duró hasta los 70', pues Bolados pasó de héroe a villano y salió expulsado por un pisotón sobre Roberto Cereceda.



De a poco, O'Higgins empezó a acercarse al arco de Brayan Cortés y mantuvo a los albos encerrados en su arco. Roberto Gutiérrez estuvo cambiar toda la historia a 5 minutos del final tras un jugadón de Castro, pero cabeceó horrible con el arco a disposición.



Hasta que llegó la catatrofe. A los 95', en la última acción del encuentro, Maximiliano Falcón derribó al "Pájaro" Gutiérrez al borde del área. Tobar sancionó penal y el joven Tomás Alarcón definió desde los 12 pasos, desatando la desazón de un Cacique que no consigue respirar e la peor temporada de su historia.

Fuente: 24Horas.cl con información de Agencia Aton