"Inexplicable": El jugador que extrañan los hinchas de Universidad Católica en su debut por Copa Chile

24Horas.cl Tvn, Matias Gallardo Gallegos

22.06.2021

Este martes Universidad Católica dio inicio a su participación en la Copa Chile, enfrentando a Deportes Iquique por la ida de la segunda fase del certamen.

Por el momento, el partido disputado en el estadio Tierra de Campeones está siendo ganado por los cruzados con gol de Carlos Salomón, quien puso el 1-0 a través de un cabezazo tras un polémico tiro de esquina.

Una vez comenzado el encuentro, inmediatamente los hinchas cruzados extrañaron el nombre de Diego Buonanotte en la oncena titular, pidiendo a través de redes sociales que el trasandino ingresara a la cancha.

El tema del Enano da pa pensar... Yo creo que la cosa es dirigencial. No puede ser que tantos DTs lo tengan y no sean capaces de ponerlo a jugar... Es lo único que se me ocurre 😐 #LosCruzados