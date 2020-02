Iván Morales pone en duda su continuidad en Colo Colo: "Hace tiempo que vienen pasando cosas"

24Horas.cl TVN

05.02.2020

Luego de realizarse exámenes médicos, Iván Morales conversó con los medios de comunicación que se encontraban en el lugar, realizando polémicas declaraciones respecto a su presente en Colo Colo.

En declaraciones reproducidas por DaleAlbo.cl, el delantero manifestó: "Creo que el club tiene que pensar que no puedo jugar dos o tres partidos. Ojalá no piensen en ellos y piensen en mi carrera".

"Quiero partir, hace tiempo que vienen pasando cosas y el club le da prioridades a jugadores que vienen de fuera. Quiero jugar y tener continuidad, si no se puede en Colo Colo, en otro club", agregó.

Morales, que viene de disputar con la Roja el preolímpico, aseguró que existe la posibilidad de dejar el club. "Se verá en estos días, todavía no ha pasado nada".

Finalmente, el delantero reconoció que no ha tenido un buen rendimiento. "No he tenido grandes partidos, pero cuando tuve continuidad fuimos campeones con Pablo Guede. Si sigo en el club la lucharé, es el club que amo", cpncluyó.

