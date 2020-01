Jaime Valdés: "Mario Salas me dejó muy poquito, casi nada, porque no comparto su forma de ver el juego"

24Horas.cl TVN

24.01.2020

Jaime Valdés logró este jueves el ascenso a Primera División junto a Deportes La Serena, equipo en el que fichó luego de su salida de Colo Colo.

Y este viernes, en conversación con Radio ADN, 'Pajarito' se refirió a la forma en que se fue de los albos, junto con criticar al DT Mario Salas.

"Me dolió mucho mi salida de Colo Colo, fueron días difíciles. Pensé dejar mi carrera hasta ahí, pero me convencieron de seguir un año más. Yo me siento bien y soy feliz jugando, ahora estoy cómodo en La Serena", dijo el jugador.

Al mismo tiempo, agregó que no comparte la forma de trabajar que tiene Salas, sentenciando que le "dejó muy poquito".

"Mario Salas tiene una forma de trabajar que yo no comparto, yo creo que por eso no jugué mucho con él, su forma de juego es muy directa, yo creía que hay momentos en que se debe hacer la pausa y hacer circular la pelota para encontrar los espacios, yo creo que eso no le gustaba a Mario Salas de mi juego y por eso decidió sacarme. ¿Qué me dejó Mario Salas a mí? Creo que muy poquito, casi nada, yo no comparto su forma de plantear los partidos y su forma de juego", dijo.

Tras ello, Valdés fue consultado sobre si celebraría un gol ante el 'Cacique' y su respuesta fue clara y contundente: "La vuelta al Monumental va a ser linda, emocionante, yo nunca esperé enfrentar a Colo Colo con otra camiseta, yo sé que la gente me va a recibir muy bien. Lo veremos en el momento, ahora estoy en La Serena, me debo en La Serena. Yo creo que se lo voy a gritar a una persona, los goles se celebran, veremos en el momento si celebrar o no".

Sobre en qué momento 'Pajarito' cree que se rompió la relación con Salas, sostuvo que "en general creo que la relación con Mario Salas fue normal hasta el momento del clásico contra la 'U', donde yo quería ser titular. No fue una pelea, yo le di mis puntos de vista, le dije que era un partido difícil, no era uno normal, que necesitamos jugadores de experiencia y jerarquía para ganarlo, lamentablemente él tomó otra decisión y me dejó en la banca".

"Fue una decisión totalmente de Mario el no querer contar conmigo en el 2020, creo que yo podía rendir y ser un aporte, pero él estimó que no era necesario, así que lamentablemente tuve que salir de Colo Colo", añadió.

Por su parte, Valdés lamentó el hecho de que no podrá jugar junto a Matías Fernández, uno de los anhelos que tenía en su carrera.

"Increíble como es el fútbol, hace dos años que yo estaba pidiendo a Matías Fernández, porque es un jugadorazo, yo sabía que venir a Colo Colo le iba a hacer muy bien, el sentir el cariño de toda su gente le va a motivar mucho. Lamentable yo quería jugar, pero espero que a Matías le vaya muy bien junto a todos mis compañeros", aseveró.

Finalmente, tuvo palabras para el ascenso de La Serena, sentenciando que "estoy muy contento, muy feliz porque creo que es un justo premio para todo el equipo que hizo una tremenda campaña el año pasado y se ganó el derecho de participar en esta final para el ascenso. Creo que fue duro, trabajamos mucho, preparamos muy bien el partido, creo que lo hicimos bien, pudimos sostener los 90 minutos a pesar de no tener ritmo de partido y llegamos a los lanzamientos penales y ahí puede pasar cualquier cosa y pudimos ascender".

PROGRAMACIÓN 1° FECHA

Viernes 24 de enero

18:30 Everton vs. U. de Concepción

21:00 O'Higgins vs. Unión La Calera

Sábado 25 de enero

18:00 Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido

20:30 Audax Italiano vs. Cobresal

Domingo 26 de enero

12:00 Santiago Wanderers vs. Universidad Católica

18:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

20:30 Unión Española vs. Deportes Iquique

Martes 28 de enero

18:00 Curicó Unido vs. Deportes La Serena

20:30 Colo Colo vs. Palestino

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: