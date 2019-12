Jaime Valdés: "Nunca me imagine salir de Colo Colo en una reunión de tres minutos"

El volante de Deportes La Serena comentó que a pesar de su salida no estaba enojado ni le tenía rencor a nadie.

27.12.2019

El volante Jaime Valdés dio sus primeras declaraciones tras dejar Colo Colo hace ya un par de semanas, en donde sostuvo que su salida del club no lo dejó tranquilo.

"Cómo se dio no me lo esperaba, nunca me imagine salir de Colo Colo en una reunión de tres minutos" fueron las palabras del 'Pajarito' al ser consultado por su salida de los Albos en conversación con Mi Radio de La Serena

Aún así Valdés sostuvo que no estaba enojado ni le tenia rencor a nadie. "Yo sabía que estaba de paso y que algún día tenía que salir" agregó el mediocampista,

El ahora jugador de Deportes La Serena ratificó que jugará todo el 2020 por el club,a pesar de que se había especulado que solo jugaría el partido del 23 de enero en donde se definirá si el conjunto 'Papayero' subirá o no a Primera División.

"Yo necesito objetivos a corto plazo y por eso vengo súper motivado" expresó Valdés con respecto a ese trascendental partido en donde espera aportar "su granito de arena".