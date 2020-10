Jean Beausejour y críticas de hinchas de la U de Chile: "Toda mi carrera no he sido muy querido"

Agencia Aton

La goleada de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo golpeó fuerte a Universidad de Chile, pues los azules sumaron su segunda derrota consecutiva y se alejaron aún más de la lucha por el título del Campeonato Nacional.



Tras la caída ante los cruzados, Jean Beausejour fue uno de los jugadores más criticados por los fanáticos del conjunto laico por el bajísimo nivel mostrado y en redes sociales exigieron su salida del club. Debido a esto, el ex seleccionado realizó una autocrítica por la mala racha del equipo.



"Siento que después del partido quedamos más lejos en los futbolístico que en cuanto a puntos. Es considerable, pero el mayor análisis fue que nos vimos demasiado superados. Lo que necesitamos es volver a atrincherarnos para preparar un nuevo ataque para lo que resta del torneo", reconoció este martes en conferencia de prensa.

Sobre las críticas recibidas, sostuvo: "Me imagino que hay reacciones. He tenido la posibilidad de jugar en clubes de alta convocatoria, he tenido la posibilidad de estar en la Selección y en todos hay exigencia al máximo. No imagino a ningún hincha contento después del fin de semana".



"Las críticas las acepto con humildad, me moldean el carácter, no te digo que no me hacen nada, pero estoy acostumbrado. Toda mi carrera no he sido un jugador muy querido, y eso es algo con lo que me ha tocado convivir y seguirá pasando hasta que me retire", añadió.

¿RETIRARME DEL FÚTBOL?



En la misma línea agregó: "¿Pero te imaginas el ejemplo que le daría a mis cercanos si ante las críticas tirara la toalla, me retirara del fútbol o renunciara a mi trabajo? Nunca le daría ese ejemplo a mi hijo, siempre he luchado contra las adversidades. Esto me afecta en algún grado, pero me hace mirar el futuro con esperanza. Soy un optimista de la vida. Estando en este club siempre voy a aspirar a ganar algún clásico y otro título".



Respecto a los cuestionamientos de históricos ex jugadores del club, Beausejour expresó: "Cuando las cosas no resultan, hay dos aspectos siempre criticables: en lo económico y en la edad de los jugadores. Lo tengo aceptado, sé cuáles son las reglas del juego".

