Joaquín Larrivey se refiera a las burlas de Colo Colo tras el Superclásico: "Me tienen sin cuidado"

Agencia Aton

28.09.2021

Una de las postales que dejó el Superclásico donde Colo Colo derrotó por 3-1 a Universidad de Chile en Rancagua fueron las burlas del plantel del Cacique a Joaquín Larrivey, goleador de los azules quien no pudo anotar en el derbi.



Frente a esto, el delantero argentino de los estudiantiles aseguró este martes que no se preocupa de la mofa de los futbolistas del conjunto de Macul.





"Me tienen sin cuidado, no vi nada del festejo de los rivales, no correspondía", expresó el ariete trasandino en referencia a los dichos de los jugadores albos durante una transmisión en vivo por Instagram.



Sobre lo que hizo tras el cotejo, Larrivey sostuvo: "Me resguardé como hicimos todos en nuestras familias y a pasar esta desilusión con los seres más queridos".





En cuanto a la caída, dijo: "No le veo algo más allá que de lo futbolístico a la derrota, pero con la tristeza de no haber estado en nuestra mejor versión, fue nuestro peor primer tiempo del Campeonato, ante el mejor equipo hoy en día, nuestro clásico rival, eso nos genera mucha tristeza, nunca nos imaginamos un partido así. En el segundo tiempo mostramos otra cosa, pero no nos alcanzó".



Por último, Larrivey expresó: "Estamos a un día de un nuevo enfrentamiento, tenemos que dar vuelta la página rápidamente y pensar en el partido de mañana (miércoles ante Santiago Wanderers)".