Johnny Herrera disparó con todo en contra de la 'U': "Este club tiene que hacer una reestructuración"

27.11.2018

Fiel a su estilo, Johnny Herrera hizo una profunda crítica a su club, Universidad de Chile, asegurando que tiene que existir una "completa reestructuración".

"Hay que empezar desde bien abajo, creo que este club tiene que hacer una reestructuración en todos sus ámbitos. Yo soy nacido y criado acá, en cadetes fuimos campeones varias veces y hoy por hoy, por ejemplo, no clasificó casi ninguna serie a los play-offs", dijo.

Sobre lo mismo, agregó que "cuando miras para abajo y te das cuenta que no hay recambio ni jugadores con hambre. Hay algo que claramente se está haciendo mal, las decisiones obviamente no han sido las correctas. Para el año que viene la gente que está a cargo del club que deje los ojos en el computador haciendo proyectos y cosas que resulten".

Pero el 'Samurai' no se quedó ahí e incluso puso en duda su continuidad en el club para la temporada 2019.

"Hace seis meses que me replanteo el futuro. Más allá de que haya gente que no me quiera, que me importa poco porque lo que importa es en la cancha, pero uno se cansa de tanta indiferencia hacia el club. O no querer no más, o conformismo", sostuvo.

Finalmente, y sobre el dolor que significó quedar fuera de la lucha por el título antes de la última fecha, Herrera sentenció que "quizás era mucho premio para un año tan malo institucionalmente hablando. Quizás tenemos lo que nos merecemos".