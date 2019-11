Johnny Herrera: "Escuché que pedían no jugar, pero hay mucha gente que vive del fútbol"

Agencia Uno

05.11.2019

El capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, afirmó este martes que hay que darle continuidad al Campeonato Nacional 2019, mostrándose totalmente contrario a la postura de Esteban Paredes y Jorge Valdivia, quienes anunciaron ayer el deseo de no jugar el torneo debido al estallido social que vive el país.



A la salida del CDA, el experimentado golero declaró que "antes de cualquier cosa, nosotros apoyamos las peticiones que está haciendo la gente, con fútbol o sin fútbol, pero hay temas delicados en la mesa. Escuché que pedían no jugar, pero acá hay gente que trabaja con nosotros, tenemos compañeros que terminan contrato a final de temporada y si se acaba, se quedan con noviembre y diciembre sin cobrar".





"Y segundo, bajo qué condiciones comenzamos el nuevo campeonato, asamblea constituyente, con pensiones dignas... Entonces hay que dejar los puntos claros, y es lo que vamos a determinar en el Sindicato. No es fácil parar, porque además de los compañeros hay mucha gente que trabaja con nosotros, los guardias, y dejar a toda esa gente sin plata, no es fácil", complementó.



Además, Herrera aclaró que su deseo de jugar no tiene que ver con qué no esté de acuerdo con lo que pide la ciudadanía en las manifestaciones, sino que hay un tema de fondo igual de importante.



"Estoy seguro que el cinco por ciento de los futbolistas pesca sus cosas y se va a viajar, pero para mí no es así y tenemos que poner las cosas sobre la mesa. Es complejo, no es fácil volver a jugar. Acá está el bien común, de toda la gente, de lo que pedimos y ante ello es imposible hacer oídos sordos. Es imposible apartarse de tamaña discusión, obviamente se tienen que dar las condiciones para jugar, pero para mí es imposible (parar)", sentenció.

