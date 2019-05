Johnny Herrera: "Parte de la dirigencia me quiere sacar. Aguad reconoció que me querían echar"

El arquero azul expresó que "Kudelka también me hizo ver de una u otra forma que me querían sacar del equipo".

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera se refirió a su situación actual en el club azul luego de que el técnico Alfredo Arias decidiera 'cortarlo' del equipo antes del 'Superclásico'.

En conversación con Fox Sports, el referente azul sostuvo que la decisión del estratega no fue fácil de asimilar, “sobre todo por la forma que me tocó salir. Fue una medida muy extraña, quedé como 'Condorito', plop. Pero a esta altura de mi carrera, a los 38 años, hay estabilidad emocional. Lo tomo como un desafío”.

Además, calificó las explicaciones que le dio Arias como “absurdas”, confesando que se acercó al técnico para decirle “que tenía que jugar Gonzalo Espinoza, porque teníamos un vacío muy amplio en el medio, y Caroca solo no era capaz. Ahí me dijo ‘vas a salir tú y va a jugar de Paul’. Quedé sorprendido”.

Si bien Herrera admitió que “no me corresponde decirle al técnico a quien debe poner”, sí señaló que “a veces hay que decir algo, porque el barco se está hundiendo, y se sigue hundiendo”. Además, el portero recalcó que “no tengo ningún problema en ir a la banca, soy un empleado más del club. No voy a desacatar una medida del técnico, que en rigor es mi jefe”.

Por otro lado, se refirió a sus conflictos con parte de la dirigencia, asegurando que “sé que me van a querer sacar, siempre. Que esto viene arrastrándose hace harto tiempo. Sabino Aguad, cuando se va del club, me reconoce que me querían echar. Kudelka también me hizo ver de una u otra forma que me querían sacar del equipo”, sostuvo el jugador azul.

Sobre Carlos Heller señaló tener una “buena opinión”, destacando que “no puedo hablar cosas malas de él. No creo que él sea el problema del club, por eso dolió cuando se fue, es una persona noble que quiere que le vaya bien al club”.

Respecto el momento futbolístico, que tiene al equipo en el último lugar de la tabla, sostuvo que “si esto le pasara a Colo Colo, el Monumental estaría quemado. Uno agradece que nuestra barra se haya logrado contener. Ha sido mucho el mal manejo”.

Por último, y sobre su futuro, aseguró que “quiero terminar el contrato, estoy entrenando como nunca. Lo único que quiero es que esto salga a flote”, aunque destacó que no sabe si seguirá en la U, “no tengo idea lo que va a pasar con mi futuro”.