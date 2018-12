Johnny Herrera puso en duda su continuidad en Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

03.12.2018

Luego del término del Campeonato Nacional 2018, en Universidad de Chile ya comienzan a trazar líneas de lo que será la próxima temporada, campaña en donde los azules aún no tienen asegurada la continuidad de Johnny Herrera.

Precisamente, el arquero azul dialogó con la prensa este lunes y dejó en duda su decisión de seguir en la 'U'.

"Estamos hablando y vamos a ver qué pasa. Mi intención es por el momento irme de vacaciones, disfrutar con mi familia, hace rato no teníamos vacaciones largas y aprovechar a mi guagua más que nada, después el futuro se verá", dijo.

A su vez, agregó que "pienso que en este club nadie está seguro, sé que el profe (Frank Kudelka) está con todo, que tiene muchas ganas de tener un año bueno y ojalá resulte por toda la gente que es hincha del club y Dios quiera poder ser campeón. Este club tiene todo para ser campeón y ojalá que así lo sea. Yo antes de cualquier cosa soy un hincha más".

Finalmente, Herrera hizo una férrea defensa de Gonzalo Jara, quien en la presente jornada ya se despidió de Universidad de Chile.

"Gonzalo fue un gran compañero, un gran aporte, más allá que de pronto no tuvo buenos partidos, pienso que la crítica muchas veces fue hasta despiadada. Prácticamente todos los goles que nos hacían eran culpa de él y no siempre fue así. Hubo muchas veces que le querían pedir a Gonzalo que fuera Elías Figueroa y tampoco era eso, trató de cumplir, fue profesional hasta el último día... Siempre estuvo con nosotros, sin venir jugando, ni siquiera estando citado, lo demostró contra San Luis que fue un tremendo aporte", analizó.

Sobre el mismo tema, concluyó señalando que "si bien es cierto no tuvo algunos partidos buenos, como todo futbolista nomás, que no siempre uno puede estar 10 puntos en la cancha, siempre hay imponderables que no te ayudan y que obviamente te llevan a no tener grandes partidos, pero, por lo menos en el camarín siempre fue un aporte y siempre estuvo dispuesto a la institución y el técnico que estuvo".