Johnny Herrera y llegada de Pinto a Colo Colo: "Puede ser que esté necesitado de dinero"

El ex portero de Universidad de Chile dice no entender la decisión del ahora portero albo. Además explicó cómo se hizo hincha azul.

21.12.2019

Johnny Herrera, ex arquero de Universidad de Chile y flamante incorporación de Everton, se refirió de manera crítica al sorpresivo fichaje del golero Miguel Pinto en Colo Colo.



Pinto es formado en las inferiores de la ‘U’, donde se convirtió en el tercer arquero en 2002 (tras Sergio Vargas y Johnny Herrera). Se identifico plenamente con el elenco colegial al defender su camiseta de 2002 al 2010.



Ante esto, Herrera lamentó la llegada de Pinto al ‘Cacique’, cuadro al que llegó desde O’Higgins de Rancagua.



"No entiendo por qué Miguel lo hizo. Él es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la ‘U’. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé. Yo nunca haría eso, no transo mis principios", señaló el nuevo meta ‘ruletero’ en diálogo con LUN.





Tras ello, el oriundo de Angol explicó el por qué no jugaría nunca en el cuadro albo. "Yo tenía como 9 años cuando Colo Colo salió campeón de la Libertadores y muchos de mis amigos se hicieron colocolinos. Eso me cargó. Fue tanto que me rebelé y como la ‘U’ había estado en Segunda, veía como le alentaban, me hice al tiro hincha del archirrival", indicó.



Por otro lado, Herrera admitió haber contado con una oferta del extranjero y de un club que disputará la Libertadores 2020, pero que terminó por elegir a los evertonianos por un tema exclusivamente familiar.



"Pesó la opinión de mi novia. Ella es de Viña, sus padres viven allá así es que Bruno (el hijo de Herrera) podrá estar cerca de sus tatas. Además, tenemos un departamento en Reñaca que esta armado. O sea, era lo ideal", sentenció.