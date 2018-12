Jorge Valdivia: "A Héctor Tapia le faltó tomar mejores decisiones"

24Horas.cl TVN

Jorge Valdivia realizó un análisis del mal último trimestre que tuvo Colo Colo en la temporada, hecho que le costó el puesto como entrenador a Héctor Tapia.

En conversación con Fox Sports, el 'Mago' se refirió a la situación de 'Tito' señalando que "es un buen entrenador, que en algunos minutos le faltó tomar mejores decisiones. Siempre futbolísticas. Tácticamente hablando. Para mí, habían jugadores que debían jugar más, como Gabriel Suazo o Jaime Valdés".

"Tuvo la mala suerte de la negativa racha que agarramos. Antes de los 10 partidos, era un buen técnico. Colo Colo hizo buenos partidos en Copa Libertadores. Ninguno de nosotros esperábamos lo que pasó", añadió.

En tanto, Valdivia tuvo palabras para el conflicto que tuvo Tapia con Valdés al señalar que "nosotros tratábamos de ser mediadores en algunos puntos con Héctor".

Sobre las razones del descenso en el rendimiento de los albos, el '10' del Cacique sotuvo que "siento que nos faltó un poquito de plantel. En la situación que se encontraba Colo Colo, darle responsabilidad a los jugadores jóvenes no responde y eso es normal. La situación complicó el nivel de cada uno de los jóvenes".

Al concluir, Valdivia analizó la abrupta salida de Lucas Barrios del club, hecho que se selló a comienzos de esta semana.

"Lucas tendrá sus motivos y sus razones. Varios jugadores éramos muy cercanos a Lucas. Se hablaron algunas cosas, pero en un plano general, el ambiente era bueno. No todos somos amigos, pero somos buenos compañeros. Futbolísticamente, él no se sintió cómodo y no hizo lo que la gente esperaba de él", cerró.