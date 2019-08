Juan Manuel Insaurralde pide disculpas públicas tras incidente con funcionario de Colo Colo

24Horas.cl TVN

19.08.2019

Horas después de que surgiera un video en el que aparecía Juan Manuel Insaurralde insultando a un funcionario de Colo Colo durante el partido ante Unión Española, el zaguero argentino pidió disculpas públicas.

"Quiero pedirle disculpas públicas a 'Zorrito´. La verdad que lo acontecido el viernes no estuvo bien, ya le pedí disculpas y ahora lo hago públicas a él, a su familia y seres queridos. Estuvo demás esa puteada", manifestó el "Chaco".

"Es difícil de explicar esto porque en un partido uno está a mil pulsaciones, concentrado y no mides las palabras. Luego pensando en frío y toda la repercusión que tuvo, la verdad que no estuvo bien. El que no estuvo dentro de una cancha no sabe lo que es estar ahí", se excusó.

Insaurralde reconoce que su carácter le jugó en contra, sin embargo se defiende argumentando que "le pueden preguntar a cualquiera aquí en el club y nunca a nadie le he faltado el respeto".

"Lo admiro mucho y respeto a él como a todos los que trabajan en el club. A veces nos equivocamos y es bueno reconocer", concluyó.

La imagen de Juan Manuel Insaurralde que generó una ola de críticas en Twitter

"La furia y el descontrol de Juan Manuel Insaurralde". Así el CDF destacó las imágenes que captaron del defensa de Colo Colo insultando a un funcionario del club durante el partido ante Unión Española (1-0).

¿El motivo? No habían regado el césped del Estadio Monumental por lo que el zaguero argentino fue a increparlo a un costado de la cancha con una serie de insultos.

Luego de las imágenes que se viralizaron en redes sociales, los hinchas rápidamente comenzaron a opinar sobre lo sucedido donde la mayoría condenó la reacción del zaguero de Colo Colo.

"Banco tanto al Chaco pero creo que en esta ocasión de equivocó, no puede tratar así al pobre caballero me llegó hasta a dar pena. Debería pedir disculpas y ya está", comentó un fanático en Twitter.

Vi el video de insaurralde e igual sentí incomodidad, no me gustó como trató al caballero. Y según sé es contra el reglamento fifa regar una parte de la cancha. — José Luis Osorio Montecino (@jose1994osorio) August 19, 2019

Independiente de eso como Colocolino y chacolovers creo que se equivocó, demasiado denigrante tratar al canchero así, pobre caballero se sintió pésimo. Yo soy el hijo de ese caballero y voy a buscar a Insaurralde a donde sea. Se equivocó y ojalá le haya pedido disculpas. — Shebi (@EstamosEnLaBCHI) August 19, 2019