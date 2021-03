"Tiene un acuerdo total": Julio Barroso seguirá en el fútbol chileno y sería confirmado como refuerzo de Everton

24horas tvn

08.03.2021

Poco le duró la cesantía a Julio Barroso después de haber dejado Colo Colo, ya que el defensor tendría todo acordado para convertirse en el flamente refuerzo de Everton de Viña del Mar.

Así lo informó el periodista César Merlo, especialista en transferencias, quien aseguró que el "Almirante", tiene "un acuerdo total con el equipo de Viña del Mar y en las próximas horas será oficializado".

De concretarse, será el quinto fichaje Oro y Cielo tras las llegadas de Matías Campos, Diego Oyarzún, Christian Bravo y Franco Torgnascoli.

Julio Barroso es nuevo refuerzo del #Everton. El ex defensor de #ColoColo ya tiene un acuerdo total con el equipo de Viña del Mar y en las próximas horas será oficializado.🤝 pic.twitter.com/MUrt6iWtR7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 8, 2021

"No tengo dudas, fue algo personal"

Salvo un mensaje en redes sociales, Julio Barroso no se había referido a su salida de Colo Colo hasta hace unos días. En entrevista con Página 14, el ex central de los albos rompió el silencio refiriéndose, entre otros temas, a su amor por los albos, su partida del Monumental y lo que viene para él.

“No he hablado, no me he manifestado con una despedida como cada uno de mis compañeros lo fue haciendo, porque me costó un poquito más", comenzó explicando.

Consultado sobre si su salida de Colo Colo fue algo personal con Aníbal Mosa, Barroso fue categórico: “Sí, sí, no tengo duda. Por ahí argumentos deportivos no eran".

"Se comentaba la cantidad de partidos que yo pude jugar en este tiempo y muchas veces se deja de lado la cantidad de partidos que uno gana cuando está en cancha. Esa es la diferencia que cuando se quiere presentar información obviamente para sacarte, y distorsionarla, algunos son especialistas", argumentó.

Barroso agradece el cariño recibido por parte de los hinchas, explicando que "preferí dar una nota más que escribir un mensaje (de despedida) porque no me alcanzaba el texto para agradecer tantas muestras de amor".

Respecto a si jugaría por Universidad de Chile, el defensor respondió con un contundente "no", detallando que ahora espera definir su próximo destino.

"Me gustaría competir e ir a una institución que tenga ambición deportiva. No quiero ir a perder tiempo ni a una cuestión económica. Soy así, me gusta pelear títulos", manifestó.

LA CONVERSACIÓN CON GUSTAVO QUINTEROS

En la misma entrevista con Página 12, Barroso explica que previo al término del torneo, el técnico Gustavo Quinteros le manifestó su intención de tenerlo en el equipo la próxima temporada.

"Yo le pregunté si estaba seguro de eso, porque si yo me tenía que ir no había problema. Y Gustavo me dijo que no. ‘No. Yo quiero que estés conmigo’", relató.

Posteriormente, tras el anuncio de su salida por parte de Aníbal Mosa, el cuerpo técnico de Colo Colo nuevamente se comunicó con el defensor.

"Me pidieron incluso esperar un poquito por si revertían la situación… Me hubiese dolido que fuera él el que no me quisiera pero no fue así. No sé", agregó.