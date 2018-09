La confesión de Matías Zaldivia: "Me gustaría jugar por la Selección Chilena"

24Horas.cl TVN

05.09.2018

Matías Zaldivia generó muchas dudas en Colo Colo cuando arribó a comienzos de 2016, pero a medida que fueron pasando los partidos, con una seria lesión incluida, el defensor se transformó en figura en la retaguardia del Cacique.

Ante esto, y considerando que al trasandino sólo le restan dos años y medio para cumplir con el requisito legal y poder obtener la nacionalidad chilena, el jugador no ocultó sus ganas de poder jugar por la Roja.

"En dos y medio pueden pasar muchas cosas, pero obviamente me gustaría jugar con la Selección Chilena", dijo Zaldivia en conversación con el programa 'Todos Juegan' de CDF.

A su vez, agregó que "sé que la Selección Argentina está lejísimos. Con Chile me permitiría jugar un Mundial y por lo bien que me trató este país, me encantaría".

Cabe señalar que el argentino tiene contrato con los albos hasta 2021, por lo que si cumple su vínculo de forma completa, alcanzaría a tener los años necesarios para nacionalizarse chileno.