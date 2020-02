La confesión de Mayne-Nicholls sobre el DT para Colo Colo: "El reemplazante no está en Chile"

El vicepresidente de Blanco y Negro aseguró que no encontraron un candidato en el fútbol nacional. Además, reconoció que "he recibido unos 30 a 35 nombres".

27.02.2020

En Colo Colo trabajan a toda velocidad para conseguir un nuevo técnico tras el despido de Mario Salas. Y es que los albos quieren dar vuelta el mal presente deportivo lo antes posible, considerando que en una semana comenzarán su difícil camino en Copa Libertadores.

"Esperamos tener al nuevo cuerpo técnico lo antes posible", señaló el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, en diálogo con Las Últimas Noticias.

En esa misma línea, el directivo reconoció que "he recibido unos 30 a 35 nombres", aunque confesó que "el reemplazante no está en Chile. No he dicho que no será chileno, pero no está en el torneo local".

Sin embargo, la tarea no es fácil. Si bien Mayne-Nicholls advirtió que los candidatos son muchos, también reconoció que el dinero escasea y que tendrán que ingeniárselas para conseguirlo. Una de esas opciones es que se mezcle dinero fresco del club más gestión, como se hizo en el caso de Jorge Valdivia, quien llegó por un sueldo millonario.

"Lo económico puede ser un freno, pero también un impulso, porque si traemos algo que genera tanto ruido positivo, atraemos fácilmente más dinero para el club. A veces puedes traer a un técnico que tenga tanta repercusión, que los recursos llegan solos", indicó.

Respecto a que si los entrenadores de renombres se interesan en dirigir a Colo Colo, Mayne-Nicholls aseguró que "por supuesto. Por ser Colo Colo, a cualquiera que uno llama le interesa, ellos no van a estar cuestionándose el nombre o la calidad o la historia del club".

